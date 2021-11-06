Новую партию вакцины «Спутник V» привезли в Петербург

В Петербурге пополнены запасы вакцины от коронавирусной инфекции. На городскую фармацевтическую базу в пятницу, 5 ноября, поступила новая партия препарата «Спутник V».

Как сообщили в пресс-службе городского комитета по здравоохранению, в новой партии 1800 комплектов доз препарата. Все они расфасованы по 5 доз.

В настоящее время запас вакцин от коронавируса в Петербурге составляет 728 694 доз. Вакцинацию от коронавируса прошли чуть менее двух миллионов петербуржцев. 81 153 человека в Петербурге уже прошли ревакцинацию от коронавируса.

Препаратом «Спутник Лайт» в Петербурге в настоящее время вакцинированы более 18 тысяч иностранцев. 354 из них уже сделали повторные прививки.