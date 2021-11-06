Почти два миллиона петербуржцев вакцинировались от коронавируса

В Петербурге полный цикл вакцинации от коронавируса завершил 1 932 761 человек. Такие данные опубликовал городской комитет по здравоохранению. 81 153 петербуржца уже прошли ревакцинацию от коронавируса.

18 616 иностранных граждан привиты в Петербурге препаратом «Спутник Лайт». 354 из них прошли повторную вакцинацию.

Запас вакцин от коронавируса в настоящее время составляет 728 694 доз. В Петербурге работает 177 пунктов вакцинации. Еще 47 прививочных пунктов являются мобильными.

5 ноября в Петербург поступила новая партия вакцины от коронавируса «Спутник V» в количестве 1800 комплектов доз. Все они расфасованы по пять доз.