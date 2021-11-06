Глава Роспотребнадзора Ленобласти призвала оценивать эффект нерабочих дней через 7-14 дней

Руководитель Роспотребнадзора Ленинградской области Ольга Историк сообщила, что влияние нерабочих дней на эпидемиологическую обстановку в регионе будет оценено спустя 7-14 дней после их окончания. Она уточнила, что часть ограничений продолжит действовать и дальше. В частности, особый порядок проведения массовых мероприятий и самоизоляция для жителей региона в возрасте старше 60 лет.

Эксперт напомнила, что эффект от принятых мер зависит от каждого жителя. Необходимо соблюдать масочный режим и меры профилактики коронавирусной инфекции. Самым эффективным средством борьбы с коронавирусом на сегодняшний день остается вакцинация.