86 петербуржцев стали жертвами коронавируса за сутки

В Петербурге за прошедшие сутки в официальную статистику по коронавирусу вошли 3138 новых случаев заражения коронавирусом. Такие данные озвучил оперативный штаб 6 ноября.

В России зарегистрировано 41 335 случаев заражения коронавирусом. В Москве заболели 6880 человек. Петербург остается на втором месте по уровню суточной заболеваемости. В Московской области суточное число заболевших чуть меньше — 3085 человек.

Жертвами коронавируса за сутки стали 1 188 россиян. В Москве подтверждено 98 смертей от коронавируса, а в Петербурге — 86. Всего за время пандемии от коронавирусной инфекции скончались 245 635 россиян.

В Петербурге за прошедшие сутки выписали по выздоровлению после перенесенного коронавируса 3300 горожан.