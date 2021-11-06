Сигареты на миллион рублей украли из магазина на Новаторов

Владелец табачной лавки на бульваре Новаторов утром пятницы, 5 ноября, не досчитался товара. Как сообщает «Фонтанка», он обратился в полицию и заявил о пропаже блоков с сигаретами.

Чтобы попасть в магазин, неизвестные отжали дверь. С собой они взяли только сигареты в блоках. Предварительный ущерб владелец магазина оценил в миллион рублей. Точную сумму он сможет озвучить после ревизии.

По факту ограбления магазина в Кировском районе Петербурга проводится проверка. По её итогам будет принято решение о возбуждении уголовного дела.