439 пациентов с коронавирусом госпитализировали в Петербурге за сутки

В Петербурге за прошедшие сутки, 6 ноября, госпитализировали с коронавирусом 439 человек. Это на 15 меньше, чем днем ранее.

В стационарах с коронавирусом находятся 7806 пациентов. Это на 153 пациента меньше, чем по состоянию на 5 ноября. В реанимации остаются 730 петербуржцев, к ИВЛ подключены 380 пациентов.

В петербургских стационарах подготовлено 9488 коек для больных коронавирусом. В 15 городских и трех федеральных больницах. Из них свободны в настоящее время 34,14%.

Число лечащихся от коронавируса амбулаторно петербуржцев за сутки возросло на 351 человека и составляет 40 260. На карантине дома находятся 3396 петербуржцев, а 57 человек в настоящее время пребывают в обсерваторе.