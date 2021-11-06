В субботу петербуржцев снова пускают в ЦПКиО бесплатно

В субботу, 6 ноября, в Центральный парк культуры и отдыха имени С.М. Кирова можно попасть бесплатно. Входная плата в размере 100 рублей со взрослого посетителя, которая обычно взимается в выходные и праздничные дни, отменена. Информация об этом появилась в официальном сообществе парка в социальной сети «ВКонтакте».

Бесплатно прогуляться по ЦПКиО петербуржцы могут второй день подряд. Входная плата отменена из-за ухудшения погодных условий.

Синоптики пообещали в Петербурге дождь в течение всей субботы. В некоторых районах он может перейти в мокрый снег. Погода в Северной столице продолжает оставаться под влиянием циклонического вихря.