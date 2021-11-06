Политолог Светов считает, что политика петербургских властей по локдауну раздражает людей

Политолог Юрий Светов считает, что принятые в Петербурге ограничительные меры не оказывают существенного влияния на борьбу с заболеваемостью. В интервью «невским Новостям» он поделился мнением, что власти следует придерживаться одного сценария, а не менять его от запретов к послаблениям.

Эксперт отметил неоднозначное отношение петербуржцев к локдауну. Одни считают, что подобные ограничения нарушают их права. Другие считают, что необходимы более жесткие запреты по аналогии с зарубежными странами.

Юрий Светов уточнил, что в настоящее время власть мечется. Данная позиция раздражает людей. Он подчеркнул, что за соблюдением введенных в городе ограничений никто не следит. Малый бизнес боится проверок, однако горожане совершенно спокойно нарушают масочный режим.