742 петербуржца находятся в реанимациях с коронавирусом и пневмониями

В Петербурге лечение с подтвержденным диагнозом коронавирус, а также пневмониями проходят 7959 человек. Как сообщили в пресс-службе Смольного, в реанимациях в настоящее время находятся 742 пациента. 373 человека подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

454 человека госпитализировали в петербургские коронавирусные стационары за минувшие сутки. 525 горожан выписали из больниц на дальнейшее амбулаторное лечение.

Коэффициент распространения коронавируса в Петербурге в настоящее время составляет 0,93, то есть опустился ниже установленного Минздравом предельного значения в единицу.