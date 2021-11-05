МЕГА Парнас и Дыбенко откроются 8 ноября

В Ленинградской области после нерабочих дней откроются торговые центры. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, так как нерабочие дни в регионе не продлены, введенные на это время ограничения будут сняты. В общем порядке возобновят свою работу и два ближайших к Петербургу торговых центра: Мега Парнас и МЕГА Дыбенко.

При этом ранее введенные в регионе ограничения, связанные с напряженной эпидемиологической обстановкой, сохранятся. Доступ в музеи и развлекательные заведения будет осуществляться только по QR-кодам, подтверждающим факт вакцинации от коронавирусной инфекции или перенесенного не ранее шести месяцев заболевания.

Губернатор Александр Дрозденко напомнил жителям региона, что чем быстрее они привьются, тем быстрее жизнь вернется в нормальное русло.