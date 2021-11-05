Дополнительные документы для подтверждения QR-кода утвердили в Петербурге

В Петербурге расширен перечень документов, которыми можно подтвердить личность при предъявлении QR-кода. Как пояснил в своём Telegram-канале написал вице-губернатор Северной столицы Борис Пиотровский, для этих целей подойдут военный или студенческий билет, а также пенсионное или служебное удостоверение.

Также изменен порядок выдачи QR-кода для петербуржцев старше 60 лет, не зарегистрированных на Госуслугах. После второй прививки им будут выдавать QR-коды на бумажном бланке прямо в пункте вакцинации. Пенсионеры также смогут предъявить справку о перенесённом заболевании или медотвод из медорганизации.