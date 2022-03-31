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Для въезжающих по суше россиян предложили отменить тесты на COVID-19

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© Фото: pixabay

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Также планируется отменить обязательное анкетирование на портале Госуслуг.

Роспотребнадзор выступил с предложением отменить обязательное тестирование на наличие коронавирусной инфекции для въезжающих в Россию через сухопутные границы. Об этом 31 марта сообщает ФАН. 

Кроме того, для граждан пересекающих границу по суше хотят отменить обязательное заполнение специальной ковидной анкеты на портале Госуслуг.

Также ранее сообщалось, что после весенних каникул петербургские школьники начнут учиться в привычном — очном режиме. 

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