На юге Петербурга загорелась бытовка

В Московском районе Петербурга вечером загорелась металлическая бытовка. Об этом 28 марта сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу и области.

Сообщение о возгорании поступило на пульт экстренных служб около половины восьмого вечера. На Штурманской улице горел вагончик-бытовка. На место оперативно прибыли девять человек пожарных и две спецмашины. Спасателям удалось справиться с огнем за 35 минут.

«В 20:10 пожар ликвидирован», – рассказали представители ведомства.

Отмечается, что бытовка выгорела полностью. Информация о пострадавших не поступала.