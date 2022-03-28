В Петербурге на дому от COVID-19 лечатся более 13 тысяч горожан

Более 13 тысяч петербуржцев проходят амбулаторное лечение от коронавируса. Об этом 28 марта сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на данные медиков.

Из 13 тысяч петербуржцев, проходящих лечение от коронавируса на дому, — 12 тысяч получают бесплатную лекарственную терапию.

Также отмечается, что на сегодняшний день в городе работают 14 стационаров, 11 из которых городские и 2 — федеральные. Для больных ковидом и пневмониями свободными остаются почти 3 тысячи коек.

В стационарах на лечении находятся более 2 тысяч человек, из них 256 находятся в палатах реанимации, а 63 — подключены в аппаратам искусственной вентиляции легких.