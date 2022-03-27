Впервые с января в России за неделю зафиксировано менее 200 тысяч случаев заболевания COVID-19

В России за прошедшую неделю впервые с января зафиксировано менее 200 тысяч случаев заболевания коронавирусом. Об этом 27 марта сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на данные оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции.

В период с 21 по 27 марта в России выявили на 27 процентов меньше заболевших, чем за предыдущую неделю. Отмечается, что за прошедшие сутки в стране коронавирус подтвердился у примерно 23 тысяч человек. В Петербурге за сутки ковид выявили у 1 105 горожан.

Выздоровели 47 540 россиян, среди которых 531 петербуржец.