Петербург остается лидером по суточной заболеваемости COVID-19

Общероссийским лидером по суточной заболеваемости коронавирусом снова стал Петербург. Об этом 27 марта сообщается в отчете оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции.

Несмотря на снижение заболеваемости в Петербурге и в целом по стране, Северная столица продолжает оставаться лидером по числу выявленных за сутки новых случаев заболевания. Так, накануне выявили 1105 человек, а днем ранее — 1145. Всего по стране коронавирус за прошедший день подтвердился у 23 280 россиян.