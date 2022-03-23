Петербургских работодателей просят предоставить сотрудникам выходные для диспансеризации

Смольный обратился к работодателям, с просьбой о предоставлении выходных для прохождения диспансеризации. Об этом 23 марта сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

С данным предложением выступил губернатор Петербурга Александр Беглов.

«Мы предлагаем горожанам накануне дачного сезона позаботиться о своем здоровье и прийти в поликлиники. Сегодня снова, как и в допандемийное время, созданы все условия для удобного прохождения диспансеризации. Можно прийти вечером после работы и в выходные дни», — заявил глава города.

Среди трех миллионов горожан, которые в этом году могут пройти диспансеризацию будет миллион детей. Планируется, что профилактический медицинский осмотр пройдет каждый второй петербуржец. Также горожанам напоминают, что спустя два месяца после перенесенного коронавируса они могут пройти бесплатную углубленную диспансеризацию. Ожидается, что этим предложением воспользуется до 350 тысяч горожан.

«Пройти оба вида диспансеризации – обычную и углубленную – можно одновременно. Проводимые исследования не пересекаются», – заключили представители Смольного.