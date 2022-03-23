В центре Петербурга до июня закрылся знаменитый Дом Книги

В Центральном районе Петербурга до июня закрылся Дом Книги на канале Грибоедова. Об этом 23 марта сообщает «Фонтанка».

На входе в магазин появилось объявление о закрытии магазина до июня 2022 года по техническим причинам. Уже несколько лет арендатор судится с ЗАО «Зингер», принадлежащим структурам Альфа-банка. Точка в их непростых отношениях была поставлена только на прошлой неделе.

Теперь представители Смольного хотят возродить сеть подконтрольных книжных магазинов. В городе работают несколько таких магазинов, при этом они не дают «кассу», в отличие от знаменитого на весь город флагмана.

Вице-губернатор Борис Пиотровский рассказал, что помещение будет полностью отремонтировано и уже в июне обновленный книжный магазин откроет двери для посетителей.