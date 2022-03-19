В России зарегистрирована новая вакцина от COVID-19 центра ФМБА «Конвасэл»

Министерство здравоохранения России зарегистрировало новый препарат для вакцинации от коронавируса производства центра ФМБА «Конвасэл». Об этом 19 марта сообщает ТАСС со ссылкой на данные реестра министерства.

Вакцина является субъединичной рекомбинантной и вводится внутримышечно. Срок годности составляет шесть месяцев. Отмечается, что препарат разработан в петербургском НИИ вакцин и сывороток Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России.

«Конвасэл» — вакцина субъединичная рекомбинантная для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2. Дата решения: 18.03.2022», — говорится в описании вакцины на сайте Минздрава.