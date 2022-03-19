По числу смертей от COVID-19 Москва опередила Петербург

Москва опередила Петербург по смертельной статистике от коронавируса. Об этом 19 марта сообщается в отчете оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции.

Всего за стуки в России коронавирус подтвердился у 32 958 человек, всего днем ранее было зафиксировано 34 442 новых случая.

Вместе с общероссийскими показателями заболеваемость снижается и в Северной столице. Так, за прошлый день коронавирус подтвердился у 1 472 горожан, а накануне — 1 486. Опережает Петербург только Свердловская область (1 714). В Москве за сутки заболели 927 человек. При этом столичный регион стал лидером по летальной статистике. За день там скончались 30 пациентов с COVID-19, в то время как в Петербурге этот показатель составил 27 человек.