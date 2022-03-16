Петербург оказался на третьем месте по заболеваемости COVID-19 в России

Петербург поднялся на третье место в стране по суточной заболеваемости коронавирусом. Об этом 16 марта сообщается в отчете оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции.

В Северной столице за прошлые сутки зафиксировано 1 569 новых случаев заражения — этот показатель стал третьим по России. Впервые за долгое время Петербург стал обгонять столичный регион с 1 621 подтвержденным случаем. Лидером по заболеваемости стала Свердловская область. Всего по стране за прошедшие 24 часа заболели 36 519 человек.

В результате осложнений скончались 576 россиян, из них 34 в Петербурге. С начала пандемии зафиксировано 362 478 летальных случаев.