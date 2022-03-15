В Петербурге отменят возможность открывать больничные листы дистанционно

В ближайшее время в Петербурге отменят возможность дистанционного открытия больничного листа. Об этом 15 марта сообщает Комитет по здравоохранению.

Решение было принято всвязи со стабилизацией эпидемиологической обстановки.

«Сегодня последний день, когда можно открыть и закрыть листок нетрудоспособности в связи с заболеванием ОРВИ дистанционно», — заявили представители ведомства.

Открыть и закрыть больничный лист с 16 марта можно будет исключительно при личном посещении терапевта.