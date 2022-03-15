В Петербург едут дефицитные инсулины «НовоМикс» и «Апидра»

Уже в скором времени в петербургские аптеки поступит дефицитные инсулиновые препараты «НовоМикс» и «Апидра». Об этом 15 марта сообщил в эфире телеканала «Санкт-Петербург» глава Комитета по здравоозранению Дмитрий Лисовец.

По словам председателя комитета, препараты уже в городе, однако, чтобы доставить их в аптеки понадобится еще несколько дней.

«Это препараты «НовоМикс» и «Апидра», которые, действительно, были в дефиците. Сейчас оформляются документы, и я рассчитываю, что завтра-послезавтра эти инсулины появятся на полках аптек», — отчитался Лисовец.

Чиновник также отметил, что в аптеках доступен в достаточному количестве весь основной ассортимент инсулиновых препаратов.