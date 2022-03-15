C 18 марта в Петербурге снимут ограничения на ночную работу объектов досуга и ресторанов

В Петербурге с 18 марта снимается запрет на ночную работу заведений общепита, объектов досуга и спорта. Об этом 15 марта сообщает ТАСС со ссылкой на обновленное постановление о противодействии распространению коронавируса, подписанное губернатором Александром Бегловым.

Решение было принято всвязи с улучшением эпидемиологической ситуации в городе.

«С 18 марта снимается запрет на работу предприятий общественного питания, на допуск посетителей в цирки, концертные залы, кинотеатры, иные организации исполнительских искусств, объекты для развлечений и досуга, аквапарки, океанариумы, зоопарки, на ледовые катки и аттракционы с 02:00 до 06:00. Также снимается запрет на проведение с 02:00 до 06:00 физкультурных, культурных, зрелищных, конгрессно-выставочных, торжественных, досуговых и иных мероприятий», — сказано в опубликованном документе.