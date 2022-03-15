Смольный отчитался о преодолении пятой волны COVID-19

Власти Петербурга отчитались о завершении пятой волны коронавируса. Об этом 15 марта сообщает «Интерфакс» со ссылкой на председателя городского комитета по здравоохранению Дмитрия Лисовца.

Председатель отметил, что в Северной столице в настоящий момент фиксируется минимальный уровень госпитализаций. На основе этих данных городские власти склонны полагать, что пятая волна коронавируса миновала.

В настоящее время в стационарах остаются около 2,7 тысячи пациентов, а количество свободных коронавирусных коек увеличилось до 1,4 тысячи.

Лисовец также подчеркнул, что коечный фонд продолжает активно сокращаться. Так, из больницы №2 уже выписываются последние пациенты. К концу недели медучреждение перейдет в штатный режим работы.