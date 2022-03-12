В Петербурге сворачивают пункты вакцинации от COVID-19

В Петербурге приступили к ликвидации части пунктов по вакцинации горожан от коронавируса. Об этом 12 марта сообщает «Форпост Северо-Запад» со ссылкой на главного врача поликлиники № 40 Дмитрия Ченцова.

По его словам, в городе уже успели закрыть четыре стационарных и 14 мобильных пунктов.

«В связи с улучшением в городе санитарно-эпидемиологической обстановки и снижением количества госпитализированных лиц, а также с достижением коллективного иммунитета более 80% некоторые пункты сокращены, также у части из них поменялся режим работы», — прокомментировал ситуацию медик.

На сегодняшний день в Северной столице работают 186 стационарных и 25 мобильных пунктов вакцинации.