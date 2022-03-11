После закрытия вестибюля станции метро «Московская» в Петербурге появится новая автобусная остановка

Дополнительная автобусная остановка появится в Петербурге у станции метро «Московская» после закрытия вестибюля. Об этом 11 марта сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СПб ГУП «Пассажиравтотранс».

«С 14 марта для удобства пассажиров изменится схема движения автобусов маршрута № 39Э. Изменения вводятся в связи с закрытием вестибюля № 2 станции метро "Московская". Автобусы, следующие из аэропорта, дополнительно будут осуществлять высадку пассажиров на Московском проспекте возле действующего вестибюля станции (выход на Авиационную улицу). Высадка на Алтайской улице также сохранится», — сказано в опубликованном сообщении.

Отмечается, что ранее уже была введена новая остановка при следовании в аэропорт автобуса № 39Э на северном проезде улицы Типанова.