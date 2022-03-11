На юге Петербурга у врача угнали автомобиль, пока он был в магазине

В Московском районе Петербурга у хирурга угнали автомобиль, пока тот решил забежать в магазин. Об этом 11 марта сообщает «Фонтанка».

40-летний врач одной из петербургских больниц остановился у магазина на Пулковском шоссе около семи часов утра и оставил свой черный кроссовер марки «Ниссан» заведенным. Быстро захватив необходимое в магазине, мужчина увидел у своего автомобиля неизвестного в красной куртке, садящегося за руль его ТС. Врач попытался преградить угонщику дорогу, но тот смог скрыться. При этом злоумышленник не уехал дальше ближайших двух домов. Владелец нашел свой автомобиль самостоятельно.

По данному факту возбуждено дело по статье об угоне.