Петербург в 2,5 раза обогнал Москву по суточной заболеваемости COVID-19

Суточная заболеваемость коронавирусом в Петербурге в 2,5 раза превысила московскую. Об этом 8 марта сообщается в ежедневном отчете на портале «Стопкоронавирус.рф».

Северная столица вновь оказалась на первой строчке в общероссийском рейтинге суточной заболеваемости коронавирусом. За прошедший день в городе инфекция подтвердилась у 2748 человек. Всего с начала пандемии в городе ковид выявили у 1 465 194 горожан. Выздоровели 1 337 493 пациента. Скончались — 59 человек (32 419 с начала пандемии).

В Ленинградской области за сутки COVID-19 подтвердился у 550 человек (174 861 за все время), выздоровели 2354 (130 372), скончались 10 (3377).