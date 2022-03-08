Продовца магазина госпитализировали после нападения посетителя на севере Петербурга

В Калининском районе Петербурга на продавца магазина было совершено нападения, после чего пострадавшему потребовалась госпитализация. Об этом 8 марта сообщает Piter.TV.

Сообщение об инциденте поступило на дежурный пульт полиции накануне около половины восьмого вечера. Продавец-кассир из магазина «Дикси» на проспекте Луначарского, 112/2 схлестнулся с одним из покупателей на пороге супермаркета.

В результате драки сотрудник магазина получил черепно-мозговую травму и ранение в грудь. Его экстренно госпитализировали в одну из ближайших больниц. Причины стычки между мужчинами не сообщаются.