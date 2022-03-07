В Петербурге появится мемориальная доска в честь легендарного советского рок-клуба

В Центральном районе Петербурга появится мемориальная доска в честь Ленинградского рок-клуба. Об этом 7 марта сообщает сообщество «Центральный район за комфортную среду обитания» в социальной сети «ВКонтакте».

Активисты показали петербуржцам, как будет выглядеть бронзовая мемориальная доска, которую собираются повесить на месте бывшего рок-клуба на улице Рубинштейна.

«Кстати, сама мемориальная доска уже практически готова к отливке в бронзе, уже сделана восковая модель, которая дорабатывается скульптором прямо сейчас», — рассказали местные жители на странице сообщества.

Готовую доску покажут уже 9 марта в арт-центре «Пушкинская,10» (Первый национальный музей рок-музыки).