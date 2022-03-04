В Петербурге у 24 заведений выявили нарушения антиковидных правил

У 24 петербургских заведений в ходе проверки были выявлены нарушения коронавирусных постановлений. Об этом 4 марта сообщает пресс-служба Комитета по контролю за имуществом (ККИ).

Проверки прошли в 14 районах Петербурга. По их итогам, в 24 из 155 заведений были выявлены нарушения. Отмечается, что рейды проходили в 48 магазинах, 101 заведении общепита и шести объектах оказывающие различные услуги.

Самым частым нарушением стало использование некорректных QR-кодов организаций, а также отсутсвие у сотрудников масок. Реже фиксировали отсутсвие защитных экранов и разметки. Также были отмечены случаи фиктивного ведения журналов по обработке помещений.

«В отношении нарушителей сотрудниками ККИ ведется работа по возбуждению административных производств», — заявили представители ведомства.