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В Петербурге за сутки COVID-19 выявили у 3422 человек

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© Фото: pixabay

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В Петербурге продолжают выявлять более 3 тысяч случаев заболевания коронавирусом ежедневно. Такие данные 4 марта приводит оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции. 

Всего в России за прошедшие 24 часа коронавирус диагностировали у 89 174 человек, а с начала пандемии заразились уже 16 775 024. В Петербурге статистика суточной заболеваемости показывает 3422 новых случая. Отмечается, что днем ранее их было 3562. Общее количество заболевших в городе достигло — 1 452 714 человека. 

При этом Петербург все еще остается на первом месте в общероссийском рейтинге суточной заболеваемости. Так, в феврале Северная столица держалась на первом месте более половины месяца и марте позиции также не сдает, все время обгоняя многомиллионную Москву по количеству инфицированных. При этом команда губернатора Александра Беглова начала активно сворачивать коронавирусные койки, которых осталось всего около 700 штук. За прошедшие сутки в городе госпитализировали 265 человек. Такими темпами город может остаться без свободных мест для больных ковидом уже в ближайшие три дня.

Ситуация выглядит опасной даже без учета того, что не за горами белые ночи и летний сезон. Уже к концу мая в город начнут съезжаться туристы. Санкции и закрытое воздушное пространство только увеличат и без того огромный поток людей, а вместе с ними и завозной коронавирус. В таком случае, петербуржцам только остается надеяться, что мэр Москвы Сергей Собянин поделится с Бегловым и его командой секретами о том, как сдержать распространение ковида.

 

 

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