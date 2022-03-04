В Колпино школьница пострадала, ударившись головой о дверь

В Колпинском районе Петербурга 10-летняя девочка получила серьезную травму после удара головой о дверь. Об этом 4 марта сообщает «Фонатнка».

Инцидент произошел накануне около половины двенадцатого дня в школе на бульваре Трудящихся. В учебное заведение была вызвана бригада скорой, после того как одна из учениц во время перемены сначала получила удар дверью кабинета по голове, а затем, падая, ударилась о стену.

Прибывшие на место медики госпитализировали третьеклассницу с травмой головы в одну из ближайших детских больниц. Состояние пострадавшей оценивается как тяжелое.