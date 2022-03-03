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В обгоняющем Москву по суточной заболеваемости Петербурге для больных коронавирусом осталось всего 700 свободных коек

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© Фото: baltphoto

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Для больных коронавирусом в петербургских стационарах осталось всего 700 свободных коек. Об этом 3 марта сообщается в эпидемиологической справке, опубликованной Смольным. 

За последние сутки в Петербурге коронавирус диагностировали у 3562 человек. В настоящее время в палатах реанимации лежат 480 человек, 218 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Амбулаторное лечение проходят 2 тысячи человек. При этом свободных коронавирусных кое в городе осталось менее 700. С учетом суточной заболеваемости, этого количества может быть недостаточно. Петербуржцы задаются вопросом, готовится ли команда губернатора Александра Беглова лишать горожан возможности оказаться на свободной койке

Смольный как будто не видит проблем с заболеваемостью. Несмотря на ее снижение, ежедневное число новых пациентов достаточно велико. При этом губернатор распорядился сворачивать ставить в приоритет плановую помощь. А помощь коронавирусным больным может пригодится уже в ближайшее время. С началом белых ночей и летнего сезона в город со всей страны начнут стекаться туристы и привозить с собой инфекцию, что может стать спусковым крючком для еще одной волны коронавируса. Очевидно, что только время покажет, оправдана ли стратегия команды Беглова. 

 

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