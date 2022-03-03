C 4 по 8 марта изменится график движения общественного транспорта в Петербурге

В период праздничных дней с 4 по 8 марта петербургский общественный транспорт изменит режим работы. Об этом 3 марта сообщает пресс-служба СПб ГКУ «Организатор перевозок».

4 марта автобусы, трамваи и троллейбусы городского и пригородного сообщения буду курсировать по графику рабочих дней. Суббота, 5 марта, в этом году стала рабочим днем, в связи с этим перевозки будут осуществляться по графику буднего дня. С 6 по 8 марта транспорт будет курсировать по графику выходных дней.

Метрополитен 6, 7, 8 марта будет работать по графику выходных дней. Пригороднве поезда 4 марта по графику четверга, 5 марта по графику пятницы, 6 и 7 марта по графику субботы и 8 марта по графику воскресенья.

Также петербуржцам напоминают, что с 1 апреля вступит в силу первый этап транспортной реформы. С этого дня в общественном транспорте перестанут принимать оплату наличными.