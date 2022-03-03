В петербургском метрополитене до конца апреля продлили масочный режим

В Петербурге продлили масочный режим на территории метрополитена до конца апреля. Об этом 3 марта сообщает пресс-служба подземки.

«Режим использования средств индивидуальной защиты (масок) при нахождении на территории метрополитена продлён по 30.04.2022 года», — сказано в сообщении, опубликованном на официальном сайте ГУП «Петербургский метрополитен».

По идее, эти меры призваны защитить горожан от коронавируса, но одновременно губернатор города Александр Беглов начал активно сокращать коечный фонд, а с 4 марта в общественных местах отменяют и QR-коды и социальное дистанцирование. При этом штрафы за нарушение масочного режима в метро продолжают действовать, что петербуржцам кажется совсем нелогичным.

Северная столица почти весь февраль была в лидерах по суточной заболеваемости, обогнав даже многомиллионную Москву. Все это время Беглов и его команда предпринимают противоречивые попытки сдерживать распространение инфекции, а кошельки местного бизнеса и горожан пустеют.