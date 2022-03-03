Коней у станции метро «Василеостровская» поместили в «теплицу»

В Василеостровском районе Петербурга у одноименной станции знаменитых коней поместили под навес. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.

Стоящих перед вестибюлем метро коней поместили в своеобразную «теплицу» для осуществления работ по их очистке, пока знакомая всем жителям Васильевского острова конка находится у специалистов-реставраторов. В ходе работ из оригинального полимерного состава будут восстановлены все возникшие за годы дефекты, а скульптурную группу коней очистят и укрепят.

Вагончик вернется на свое законное место уже через месяц, а коней отреставрируют уже в течение ближайших десяти дней.

«Возможно, будет задействован и второй уровень конки, ранее имевший лишь декоративное назначение», — поделились информацией представители администрации Василеостровского района.