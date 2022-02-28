Более 8,7 тысяч петербургских школьных классов перешли на дистанционку

В Петербурге в 672 школах 8759 школьных классов вновь перешли на дистанционное обучение. Об этом 28 февраля сообщает телеканал 78.

Решение о переводе было принято в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки с COVID-19 и ОРВИ. Также на сегодняшний день в смешанном формате обучаются 5517 детей. Чтобы перейти на него, необходимо заявление от родителей. В детских садах из-за роста заболеваемости закрыты 134 группы в 68 детских садах.

В это время Петербург продолжает быть лидером по суточной заболеваемости коронавирусом в стране. За прошедшие 24 часа заболевание подтвердилось у 5409 человек, госпитализированы — 165 горожан, скончались — 78.

11 февраля число заболевших COVID-19 за сутки показало абсолютный рекорд — 22 тысячи человек. При этом губернатор Александр Беглов уже через несколько дней принимает решение о смягчений коронавирусных ограничений. Так, с 14 февраля школьники 12-17 лет вернулись в классы. Кроме того, им вновь разрешили посещать общественные места.

Смольный перевел детей с дистанционного обучения в середине февраля, а большое количество классов вернулось к нему уже к концу февраля. Такие противоречивые меры не могут не вызывать беспокойства у петербуржцев. Петербуржцам остаётся надеяться, что пятая волна коронавируса подходит к концу, а к следующей Смольный подготовится лучше.