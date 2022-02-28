Власти Петербурга пригласили бизнесменов за стол переговоров. Смольный готов к отмене QR-кодов?

Смольный инициировал встречу с представителями бизнеса, чтобы обсудить возможную отмену QR-кодов.

Один из участников встречи отметил, что повестка может отличаться, однако власти, так или иначе, готовы к диалогу о насущных проблемах бизнеса, сообщает "Фонтанка".

Проблем этих, мягко говоря, достаточно. После введения проверки на входе в общественные места QR-кодов, трафик заведений упал на 30-70%. При этом бизнесмены и предприниматели пытаются сделать все возможное, чтобы оставаться на плаву.

Ранее рестораторы выступали против проверки сертификатов о вакцинации и даже собрали целое QR-сопротивление, которое возглавил предприниматель Александр Коновалов. Тогда к движению присоединились более 120 баров, кафе и фитнес-центров, а власти регулярно направляли в заведения правоохранителей. Позже Смольный добился разгорома движения, а сам Коновалов стал фигурантом уголовного дела о взяточничестве и арестован.

Очевидно, что и горожане и бизнес, приняли QR-коды в штыки. При этом губернатор Александр Беглов не торопится отменять меру, которая не только оставила заведения на грани разорения, но и не принесла видимых результатов. Послабления были сделаны с 21 февраля: кафе и ресторанам разрешили работать после 23:00. Однако, и тут не обошлось без «но». Работу заведений продлили всего на три часа. Рестораторам и петербуржцам только и остается довольствоваться полумерами, которые не помогают ни в борьбе с коронавирусом, ни в улучшении положения бизнеса.