Петербург вновь обогнал Москву по суточной заболеваемости COVID-19

Петербург по суточной заболеваемости коронавирусом вновь обогнал Москву, а по смертности — сравнялся. Об этом 27 февраля сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

За прошлые стуки в Петербурге коронавирус выявили у 6442 человек, а в Москве у 3050. Кроме того, Петербург оказался лидером летальной статистики. За последние 24 часа от осложнений скончался 81 человек. За Северной столицей следует Свердловская область, в которой за день умерли 14 человек.

При этом губернатор Александр Беглов неоднократно заявлял, что властям удается эффективно сдерживать распространение заболеваемости и даже ослабил ряд ограничений. Так, глава города распорядился больше внимания уделять плановой помощи. Например, в больнице Святого Георгия перестанут лечить пациентов с коронавирусом.

Пока Смольный сокращает число коронавирусных коек в стационарах, Петербург остается лидером по заболеваемости и смертности. Начиная с середины февраля в городе ежедневно умирает от 70 до 83 коронавирусных пациентов. Петербуржцам остается только надеятся, что губернатор Беглов и его команда вынашивают какой-то секретный план по борьбе с инфекцией, иначе за пятой волной ковида последует еще более жесткая шестая.