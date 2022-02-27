В Петербурге пенсионерка повредила голову и попала в больницу из-за гололеда

В Выборгском районе Петербурга пожилая женщина травмировалась, поскользнувшись на тротуаре. Инцидент произошел во дворе жилого комплекса на проспекте Просвещения.

Как сообщает "Фонтанка", 66-летняя жительница дома №43/1 упала на льду у входа в парадную. Сын пострадавшей вызвал на место скорую, которая госпитализировала женщину с инвалидностью второй группы. В больнице на улице Вавиловых у пенсионерки диагностировали ушиб головного мозга с гематомой.

Женщине повезло, что карета скорой помощи до нее добралась. Из-за плохой уборки города горожане не только получают травмы, но и вынуждены подолгу ждать скорую, которая не может проехать по заваленному снегом городу. Например, в Каховском переулке у дома №8 в снегу завязла машина скорой помощи. Медикам помогали выбраться из снежного плена проезжавшие мимо автомобилисты. Местные жители отмечают, что дорогу за все время чистили всего один раз.

Петербуржцы с начала зимы жалуются на отсутсвие качественной уборки в Северной столице. Несмотря большое количество жалоб, ситуация к концу зимнего сезона не сильно изменилась. Напомним, что губернатор Петербурга Александр Беглов обещал взять под личный контроль уборку в городе, однако люди и по сей день продолжают получать травмы. Всего через пару дней начнется календарная весна и со снегом по всей видимости будет бороться наступившая оттепель.