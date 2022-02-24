Петербургская Биржа возобновила торги ценными бумагами с 17:00 мск. Об этом 24 февраля сообщает торговая площадка.

«СПБ Биржа сообщает о снятии ранее установленного запрета подачи заявок и заключения договоров во всех режимах торгов всеми видами ценных бумаг с 17:00 по московскому времени», — сказано в опубликованном сообщении.

Напомним, что утром в четверг СПб Биржа вслед за московской приостановила торги, всвязи с объявлением президента России Владимира Путина о начале военной спецоперации на территории Украины.