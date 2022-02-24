За сутки в Петербурге COVID-19 диагностирован у более чем 8,7 тысяч человек

В Петербурге за прошлые сутки коронавирус выявили у более чем 8,7 тысяч человек. Об этом 24 февраля сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

За минувшие 24 часа коронавирус диагностирован у 8 742 горожан, а летальная статистика пополнилась еще 79 случаями.

Петербург уже 15-й день за этот месяц занимает первую строчку в общероссийской статистике суточной заболеваемости. В Москве на данный момент в два раза меньше заболевших — всего 4 730 человек.

Невзирая на явные проблемы с распространением инфекции в городе, губернатор Александр Беглов продолжает говорить о «спаде заболеваемости» и призывает медиков переключиться на плановую помощь. Кроме того, главой города снят ряд ограничений. Так, 14 февраля Беглов вернул шольников в учебные классы и разрешили посещение общественных мест. На момент отмены ограничений заболеваемость в городе била новые рекорды.

Пока Беглов и его команда смягчают ограничения, Петербург продолжает оставаться лидером по распространению вируса, а также бить рекорды смертности. Горожанам только и остается, что с опаской смотреть на протеворечивые действия городской администрации и бояться осложнения эпидемиологической обстановки.