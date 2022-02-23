Петербург стал лидером по суточной заболеваемости в России 14-й раз подряд

Петербург в 14-й раз возглавил общероссийский список по суточной заболеваемости коронавирусом. Об этом 23 февраля сообщает оперативный штаб по борьбе инфекцией.

За прошлые сутки в Петербурге коронавирус диагностировали у 9 794 человек. При этом в густонаселенной Москве инфекцию выявили всего у 5 664 человек.

Летальных случаев в Северной столице за прошедшие 24 часа зафиксировано 83. Уже пятый день в городе число умерших пациентов превышает 80 человек.

Несмотря на высокую смертность, губернатор Александр Беглов заявил о «периоде спада заболеваемости» в Петербурге и призвал уделять больше внимания плановой медицинской помощи вместо коронавирусных больных. Такая противоречивая мера уже не первый раз озадачивает петербуржцев. 14 февраля градоначальник решенил смягчить коронавирусные ограничения, вернув школьников в учебные классы и разрешив посещать общественные места. На момент их отмены в городе зафиксировали около 16 тысяч новых случаев заболевания.

Пока городские власти отчитываются о 100-процентной иммунизации населения и идут на смягчение ранее принятых мер, Петербург продолжает занимать первое место по суточной заболеваемости в стране, а летальность бьет рекорды. Горожане с опаской наблюдают за решениями Смольного, надеясь, что пятая волна скоро подойдет к концу.