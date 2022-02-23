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На фоне роста заболеваемости COVID-19 в Петербурге решили увеличить плановую помощь

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© Фото: baltphoto

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Проблемы с очередями в поликлиниках все еще не решены.

Губернатор Петербурга Александр Беглов поручил увеличить объемы оказания плановой помощи. Распоряжение направлено Комитету по здравоохранению. Об этом 23 февраля сообщает пресс-служба городской администрации. 

Градоначальник считает, что городские медучреждения быстро перестроились под новые условия на фоне пандемии COVID-19. Он отметил, что в период спада заболеваемости врачам стоит заняться обычными пациентами. 

Данное решение кажется удивительным с учетом безоговорочного первенства Северной столицы в списке лидеров по суточной заболеваемости. За февраль Петербург оказывался на первом месте целых 14 раз. Несмотря на общее снижение заболеваемости, смертность остается довольно высокой и держится на уровне от 80 до 83 летальных случаев ежедневно. 

Пока Беглов отчитывается о "стабилизации ковида", горожане продолжают отстаивать длинные очереди на прием в поликлиники имея симптомы ОРВИ. В интернете петербуржцы массово жалуются, что больным пациентам приходится толпиться на улице. Также в очереди встают и машины скорой помощи. Так, их скопление 9 февраля заметили у больницы Святого Георгия. Комздрав объяснил это "пиковой нагрузкой". 

Очевидно, что далеко не все городские поликлиники и больницы справляются с потоком пациентов с ковидом. При этом Смольный всерьез намерен перенаправить силы на плановую помощь. Видимо горожанам только и осталось, что бояться ухудшения эпидемиологической ситуации, пока Беглов и его команда противоречат сами себе.

 

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