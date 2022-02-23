На севере Петербурга мужчина выпал с балкона после поножовщины с отцом

В Калининском районе Петербурга с балкона жилого дома выпал мужчина после поножовщины с отцом. Об этом 23 февраля сообщает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Трагедия произошла накануне в доме по Кондратьевскому проспекту. 29-летний молодой человек зашел к отцу в ванну и ударил его несколько раз ножом. Свидетелем оказалась жена пострадавшего.

После нападения сын вышел на балкон и спрыгнул с четвертого этажа. Его отца в крайне тяжелом состоянии госпитализировали в Елизаветинскую больницу. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.