С понедельника в петербургских поликлиниках возобновляется диспансеризация

C 21 февраля в поликлиниках Петербурга возобновляется плановый прием и диспансеризация.

Также с понедельника можно будет получить QR-код по результатам теста на наличие антител. Таким образом сертификат смогут получить неофициально переболевшие коронавирусом горожане. Оформить его можно будет через портал Госуслуг.

В Смольном утверждают, что в Петербурге уже достигнут 100-процентный уровень иммунизации населения. Однако, судя по показателям, держащим Северную столицу на первом месте по суточной заболеваемости, это не совсем так. Власти не смогли никак подкрепить это утверждение научно.

Кроме того, есть существенный нюанс. В очередях к врачу будут скапливаться пациенты, которые будут сидеть плечом к друг другу, рискуя заразиться COVID-19. Неизвестно, принял ли это во внимание Александр Беглов.

Несмотря на взрывной рост заболеваемости в городе, власти смягчают ранее введенные ограничения.

Губернатор ранее заявлял, что к 2022 году COVID-19 будет полностью побежден, однако этому «пророчеству» не суждено было сбыться.