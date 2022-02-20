В Петербурге за сутки от COVID-19 полностью привились 146 подростков

За сутки в Петербурге от коронавируса полностью вакцинировались 146 подростков. Всего в городе привиты двумя компонентами «Спутник М» 200 несовершеннолетних. Об этом 20 февраля говорится в отчете оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Между тем, губернатор Александр Беглов говорил о планах по вакцинации городского населения на уровне 20 00 человек ежедневно. Показателя удалось достигнуть ненадолго в летний период, и с тех пор он сильно просел. С начала года петербуржцы практически не проявляют интерес к процедуре.

Глава города при этом не делал никаких заявлений о том, каких показателей по вакцинации детей Смольный хотел бы видеть. С учетом того, что привито всего 200 ребят среди многотысячной армии подростков, кажется странной отмена всех ограничений для школьников. Будем надеяться, что в ближайшее время город не ждет вспышка заболеваемости среди детей.