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Петербург в феврале 11 раз был лидером по суточной заболеваемости COVID-19

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© Фото: pixabay

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Петербург продолжает держать первое место в стране по суточной заболеваемости.

Суточная заболеваемость в Петербурге продолжает бить рекорды. За февраль город 11 раз становился лидером по числу заразившихся коронавирусной инфекцией. Об этом 20 февраля сообщает Neva.Today

В многомиллионной Москве ежедневно заболевают около 6 тысяч горожан, в то время как Северная столица уже несколько дней держится у отметки в 16 тысяч новых случаев. 

За прошедшие 24 часа в Петербурге выявили 16 599 новых случаев заболевания COVID-19, в то время как в столице таких насчитали всего 6 388. Судя по этим цифрам, мэр Сергей Собянин лучше справляется со сдерживанием распространения инфекции, чем Александр Беглов. 

До прихода «омикрона» городским властям удавалось контролировать ситуация, однако сейчас она окончательно вышла из под контроля. Так, за неполный месяц Петербург 11 раз становился лидером по количеству заболевших: 6, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 и 20 февраля.

За прошедшие стуки в городских стационарах скончались 89 человек, днем ранее летальных случаев было 78. 

Александр Беглов сейчас находится на распутье трех проблем — это коронавирус, мусор и уборка города от снега и наледи. При этом в информационном пространстве то и дело появляются воодушевляющие сообщения, например, о 100-процентной иммунизации населения, а также сокращению числа госпитализаций при взрывном росте заболеваемости. Кроме того, в Петербурге растет смертность и в Кремле этого не могут не замечать. Город давно стал эпицентром распространения инфекции и принимаемые местными властями меры никак не помогают урегулировать ситуацию. 

При этом губернатор с 21 февраля отменяет в городе ограничения для школьников, переводя их с удаленки обратно в классы и разрешая посещение общественных мест. Петербуржцам остается надеятся, что в Смольном свое дело знают. Иначе их действия по смягчению ограничений на фоне роста заболеваемости выглядят совсем нелогично. 

 

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